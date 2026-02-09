Бракофобия в прошлом: Анфиса Чехова вышла замуж

Анфиса Чехова и продюсер Александр Златопольский расписались в Барвихе

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова вышла замуж за продюсера Александра Златопольского 5 февраля в ЗАГСе Барвихи. Кадрами с этого события артистка поделилась в своих социальных сетях.

«Всю свою жизнь я была бракофобом и немного сбежавшей невестой, ибо предложений в моей жизни было немало, а вот выйти замуж я решилась только сейчас!» — разоткровенничалась Анфиса.

Путь к алтарю начался еще в августе 2025 года. Александр Златопольский сделал телеведущей предложение в Париже, подарив роскошное кольцо. По словам артистки, она искала человека, с которым ей действительно хочется «вместе и навсегда».

Регистрация в Барвихе в кругу самых близких — это только начало. Супруги планируют устроить масштабное торжество, когда наступит теплая погода.

«Можно будет сделать ее (свадьбу. — Прим. ред.) в красивом месте на природе», — подчеркивает артистка.

У пары уже есть опыт родительства. Александр воспитывает двух дочерей, Анастасию и Софию, от предыдущих отношений, а Анфиса — сына Соломона от актера Гурама Баблишвили.

