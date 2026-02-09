Бракофобия в прошлом: Анфиса Чехова вышла замуж

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 40 0

Предложение руки и сердца телеведущей сделали в Париже еще в августе 2025 года.

Почему Анфиса Чехова раньше боялась браков

Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Анфиса Чехова и продюсер Александр Златопольский расписались в Барвихе

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова вышла замуж за продюсера Александра Златопольского 5 февраля в ЗАГСе Барвихи. Кадрами с этого события артистка поделилась в своих социальных сетях.

«Всю свою жизнь я была бракофобом и немного сбежавшей невестой, ибо предложений в моей жизни было немало, а вот выйти замуж я решилась только сейчас!» — разоткровенничалась Анфиса.

Путь к алтарю начался еще в августе 2025 года. Александр Златопольский сделал телеведущей предложение в Париже, подарив роскошное кольцо. По словам артистки, она искала человека, с которым ей действительно хочется «вместе и навсегда».

Регистрация в Барвихе в кругу самых близких — это только начало. Супруги планируют устроить масштабное торжество, когда наступит теплая погода.

«Можно будет сделать ее (свадьбу. — Прим. ред.) в красивом месте на природе», — подчеркивает артистка.

У пары уже есть опыт родительства. Александр воспитывает двух дочерей, Анастасию и Софию, от предыдущих отношений, а Анфиса — сына Соломона от актера Гурама Баблишвили.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анфиса Чехова рассказала о мужском счастье.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-11° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
77.65
0.60 92.01
0.96
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:24
Москва не видит оснований для запуска переговоров с США по новому ДСНВ
20:20
Солист «Иванушек International» Кирилл Туриченко стал отцом
20:05
Ночная встряска: чего ждать метеозависимым от магнитных бурь 10 февраля
19:50
Забудьте про носки: как угодить любому мужчине на День защитника Отечества
19:35
Бракофобия в прошлом: Анфиса Чехова вышла замуж
19:20
Школьная учительница Александра Лукашенко скончалась в возрасте 102 лет

Сейчас читают

Контуры послевоенного устройства: ЕС возвращает Турцию в свою повестку
«Большой подарок»: народная артистка Юлия Рутберг об Ольге Чиповской
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника
Кудесы 10 февраля: как по старым традициям правильно задобрить домового

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео