Авиакомпании прорабатывают альтернативные точки для дозаправки самолетов с Кубы

Игорь Рязов
Российских туристов уже переселили в другие отели для экономии ресурсов.

Что происходит с нашими туристами на Кубе прямо сейчас

Посольство России поддерживает связь с властями Кубы из-за проблем с топливом

Посольство и генконсульство России на Кубе перешли на особый режим взаимодействия с туроператорами и местными авиавластями из-за чрезвычайной ситуации с топливом на острове. Об этом сообщили в посольстве РФ на Кубе.

«В связи со сложившейся на Кубе чрезвычайной ситуацией с топливом посольство и генконсульство России в Гаване находятся в постоянном контакте с отечественными туроператорами и местными авиационными властями», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Власти страны официально предупредили авиакомпании, что запасы горючего для самолетов могут полностью иссякнуть уже в течение ближайших суток.

Ради экономии ресурсов часть российских туристов переселили из их первоначальных отелей в другие гостиницы.

Главной задачей остается заправка самолетов. Посольство РФ рассчитывает, что авиакомпании смогут оперативно найти альтернативные варианты для дозаправки воздушных судов, чтобы избежать отмены рейсов.

Ранее 5-tv.ru писал, что авиасообщение с Кубой оказалось под угрозой из-за нефтяной блокады США.

