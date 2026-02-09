Топлива нет, рейсы отменяют — Куба в энергетическом коллапсе

Эфирная новость 19 0

В республике сейчас отдыхает около четырех тысяч россиян.

Фото, видео: Reuters/Norlys Perez; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Авиасообщение с Кубой оказалось под угрозой из-за нефтяной блокады США

Еще одним примером противоречивой политики США стал энергокризис на Кубе. Страну фактически взяли в нефтяную блокаду. На это сегодня обратили внимание в Кремле.

«Ситуация действительно критическая на Кубе. Нам это известно. Мы по дипломатическим, по иным каналам осуществляем интенсивные контакты с нашими кубинскими друзьями. Действительно, скажем так, удушающие приемы со стороны США приносят много трудностей для страны. Мы проговариваем с нашими кубинскими друзьями возможные пути решения этих проблем, по крайней мере, оказания посильной помощи», — рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Под угрозой авиасообщение с республикой. Сегодня пассажиров рейса Москва — Гавана высадили из самолета прямо перед взлетом. Власти Кубы заявили, что топлива для заправки прибывающих бортов просто не осталось. И не появится оно, как минимум, еще месяц. Перевозчики срочно правят расписание. В страну отправляют пустые авиалайнеры, чтобы вывозить туристов.

На Кубе сейчас отдыхает около четырех тысяч россиян. Некоторые отели из-за проблем с электроснабжением прекратили работу. Постояльцев расселяют в другие гостиницы. Ранее Куба импортировала большую часть нефти из Венесуэлы. Однако после захвата американскими военными президента Мадуро поставки прекратились.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-11° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
77.05
0.50 91.05
0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:45
Топлива нет, рейсы отменяют — Куба в энергетическом коллапсе
18:29
Культурный скандал разгорается в Петербурге: парадную назвали подъездом
18:20
Суд над выжившим в Охотском море: Пичугин знал о неисправности лодки
18:09
Под западными лидерами зашатались кресла: Стармер готовится к отставке, а в ФРГ закончился газ
18:02
Видеосервис «VK Видео» вышел на первое место по охвату аудитории в России
17:53
«По-мужски»: Лавров жестко высказался о взаимоотношения России и США

Сейчас читают

Контуры послевоенного устройства: ЕС возвращает Турцию в свою повестку
«Большой подарок»: народная артистка Юлия Рутберг об Ольге Чиповской
«Втащить киллеру успел»: как генерал Алексеев выжил при покушении
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео