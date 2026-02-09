Фольклорист объяснила тайный смысл имени Елисей

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 37 0

Его женским аналогом стала Алиса.

Почему родители все чаще выбирают экзотические имена

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Варвара Добровольская: необычные имена детей дают родителям социальный статус

Сегодня родители все чаще отказываются от привычных имен в пользу экзотических. Одним из самых популярных «необычных» вариантов для мальчиков стало имя Елисей. Его значение объяснила фольклорист Варвара Добровольская в беседе с aif.ru. 

Имя Елисей имеет древнееврейское происхождение и восходит к ветхозаветному пророку Елисею. В переводе оно означает «Бог — спасение» или «Бог спасает». 

«У этого имени есть и женский аналог. Казалось бы, здесь подходит имя Елисея, но на самом деле женским аналогом является имя Алиса», — пояснила специалист. 

В России это имя стало популярным благодаря произведению Александра Пушкина о сказочном королевиче, который ищет невесту по всему свету. 

По мнению Добровольской, мода на древнерусские и редкие имена продиктована желанием родителей повысить свой социальный статус. 

Ранее 5-tv.ru писал, что солист «Иванушек International» Кирилл Туриченко стал отцом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-11° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
77.65
0.60 92.01
0.96
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:40
«Знак вашей скорби»: экстрасенс Райдос объяснила причины снов с умершими люди
23:24
Акробат сломал ногу во время циркового номера в Нижнем Новгороде
23:10
Фольклорист объяснила тайный смысл имени Елисей
22:55
Москвичи выстроились в очереди, чтобы купить билеты на премьеру с Ефремовым
22:40
Авиакомпании прорабатывают альтернативные точки для дозаправки самолетов с Кубы
22:23
В Словакии заявили о нарушении соглашений с РФ при передаче МиГ-29 Украине

Сейчас читают

Контуры послевоенного устройства: ЕС возвращает Турцию в свою повестку
«Большой подарок»: народная артистка Юлия Рутберг об Ольге Чиповской
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника
Кудесы 10 февраля: как по старым традициям правильно задобрить домового

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео