В Словакии заявили о нарушении соглашений с РФ при передаче МиГ-29 Украине

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 51 0

Решение прежних властей, по оценке парламентариев, ослабило обороноспособность страны.

Словакия заявила о нарушении соглашений при передаче МиГ-29

Фото: www.globallookpress.com/ Olga Sokolova

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Передача истребителей МиГ-29 Украине предыдущим руководством Словакии противоречила действовавшим договоренностям с Россией, запрещающим реэкспорт данной военной техники третьим государствам. Об этом заявил вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко.

«МиГи не должны были быть переданы Украине, было нарушено соглашение с РФ о запрете на передачу (этой техники. — Прим.ред.) в другие государства», — написал он в своих социальных сетях.

Критическую оценку решению дал и президент Словакии Петер Пеллегрини. Ранее он отметил, что передача МиГ-29 Украине без полноценной замены негативно сказалась на оборонном потенциале страны. Глава государства также отверг утверждения бывшего руководства о том, что истребители якобы не представляли боевой ценности.

По словам Пеллегрини, техническое состояние самолетов позволяло им самостоятельно перелететь на территорию Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дания собралась отозвать F-16 с Украины. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-11° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
77.65
0.60 92.01
0.96
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:40
«Знак вашей скорби»: экстрасенс Райдос объяснила причины снов с умершими люди
23:24
Акробат сломал ногу во время циркового номера в Нижнем Новгороде
23:10
Фольклорист объяснила тайный смысл имени Елисей
22:55
Москвичи выстроились в очереди, чтобы купить билеты на премьеру с Ефремовым
22:40
Авиакомпании прорабатывают альтернативные точки для дозаправки самолетов с Кубы
22:23
В Словакии заявили о нарушении соглашений с РФ при передаче МиГ-29 Украине

Сейчас читают

Контуры послевоенного устройства: ЕС возвращает Турцию в свою повестку
«Большой подарок»: народная артистка Юлия Рутберг об Ольге Чиповской
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника
Кудесы 10 февраля: как по старым традициям правильно задобрить домового

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео