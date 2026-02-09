В Словакии заявили о нарушении соглашений с РФ при передаче МиГ-29 Украине

Решение прежних властей, по оценке парламентариев, ослабило обороноспособность страны.
Фото: www.globallookpress.com/ Olga Sokolova
Передача истребителей МиГ-29 Украине предыдущим руководством Словакии противоречила действовавшим договоренностям с Россией, запрещающим реэкспорт данной военной техники третьим государствам. Об этом заявил вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко.
«МиГи не должны были быть переданы Украине, было нарушено соглашение с РФ о запрете на передачу (этой техники. — Прим.ред.) в другие государства», — написал он в своих социальных сетях.
Критическую оценку решению дал и президент Словакии Петер Пеллегрини. Ранее он отметил, что передача МиГ-29 Украине без полноценной замены негативно сказалась на оборонном потенциале страны. Глава государства также отверг утверждения бывшего руководства о том, что истребители якобы не представляли боевой ценности.
По словам Пеллегрини, техническое состояние самолетов позволяло им самостоятельно перелететь на территорию Украины.
