Как в кино: грабители с мигалками и автоматами обнесли инкассаторский фургон на трассе в Италии

Грабители с мигалками и автоматами ограбили инкассаторов на трассе в Италии

Налет в стиле фильма «Ограбление по-итальянски» произошел на реальном итальянском шоссе в районе Апулии. Вооруженные грабители, на четырех машинах с мигалками перекрыли трассу, устроили перестрелку и взорвали инкассаторский фургон.

Сообщается о восьми налетчиках, двоих из которых уже задержали. При них нашли украденные деньги. Однако точная сумма неизвестна. Грабителей связывают с мафиозной группировкой, их сейчас разыскивает полиция.

Как ранее писал 5-tv.ru, Рим и Милан вошли в десятку городов мира с самым высоким риском стать жертвой уличных воров и мошенников. В столице Италии, занявшей в списке второе место, уровень подобных преступлений вырос на 68% за последние пять лет.

Исследователи подчеркнули, что популярность достопримечательностей напрямую коррелирует с активностью мелких преступников. Поэтому туристам в Европе и США порекомендовали не терять бдительности даже в самых романтичных локациях.

