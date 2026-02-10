Делать просто, а эффект — топ: чем полезна тренировка кистей рук

Анастасия Антоненко
Для занятий можно использовать специальный шарик с шипами.

Зачем тренировать кисти рук

Тренер Брабечан: упражнения на кисти рук косвенно улучшают осанку

Тренировка кистей рук облегчает выполнение силовых упражнений и улучшает осанку, а точечный массаж этой зоны помогает расслабиться и снизить стресс. Об этом изданию Газета.ру рассказал тренер, нутрициолог Юрий Брабечан.

По его словам, зачастую многие люди недооценивают важность тренировок кистей рук, хотя они обеспечивают силу хвата. Развивая эту часть тела, можно добиться уверенного держания снаряда, меньшей «ловли» микродерганий и смещений. Это, в свою очередь, снижает риск компенсаций в плечах, шее и спине, а также косвенно улучшает осанку и технику выполнения упражнений в целом.

Важно также делать массаж кистей с помощью су-джока — специального шарика с шипами. Он стимулирует точки, которые связаны с внутренними органами, мягко тонизирует нервную систему и помогает при усталости, снижении концентрации и эмоциональном выгорании.

Такой массаж на регулярной основе способен улучшить качество сна, снизить уровень тревожности и помочь «выключать голову» после рабочего дня.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, физическая нагрузка особенно полезна для женщин после 50 лет.

