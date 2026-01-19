Зафиксировали толчки: в Бурятии произошло землетрясение

В Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой в 4,7

В Бурятии произошло землетрясение. Об этом сообщил Байкальский филиал единой геофизической службы Сибирского отделения РАН в своем Telegram-канале.

«Зарегистрировано землетрясение 55.17 северной широты, 110.10 восточной долготы. <…> Энергетический класс: 12.4», — проинформировало отделение РАН.

Уточняется, что сейсмическая активность в 4,7 магнитуды была замечена в Северо-Байкальском районе Бурятии. Толчки зафиксировали 18 января в 20:29 по Гринвичу или в 23:29 по московскому времени. В Бурятии к тому моменту уже было 04:29 19 января.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8. Подземные толчки были зафиксированы в 19:57 по местному времени (10:57 по Москве). Эпицентр землетрясения были на глубине 25,8 километра. На расстоянии в 178 километров от города Петропавловск-Камчатский.

Так же сообщали о том, что в двух районах Сочи 4 января произошло землетрясение. Толчки зафиксировали около 13:00 по московскому времени в пяти километрах от сочинского побережья.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.