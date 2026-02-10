Прокуратура проверит посадку вертолета на реку у горы Белуха на Алтае

Поводом послужили кадры из соцсетей, на которых люди, покинувшие аппарат, играли в хоккей на льду водоема.

На Алтае прокуратура заинтересовалась посадкой вертолета на лед горной реки и теперь проводит проверку, как исполняют законодательство о безопасности полетов.

Поводом послужили кадры из соцсетей. На видео люди играют в хоккей на реке, у подножья горы Белуха. А рядом стоит небольшой вертолет.

