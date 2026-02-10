Прокуратура проверит посадку вертолета на реку у горы Белуха на Алтае

На Алтае прокуратура заинтересовалась посадкой вертолета на лед горной реки и теперь проводит проверку, как исполняют законодательство о безопасности полетов.

Поводом послужили кадры из соцсетей. На видео люди играют в хоккей на реке, у подножья горы Белуха. А рядом стоит небольшой вертолет.

Как ранее писал 5-tv.ru, во Флориде легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на трассе. У воздушного судна мог отказать двигатель, и пилот решил совершить приземление на проезжую часть. В итоге ни он, ни его пассажир не пострадали, но женщину, находившуюся за рулем автомобиля, доставили с травмами в больницу.

В конце января самолет, выполнявший рейс из Москвы в Дубай, вынужденно сел в аэропорту Сочи. На борту воздушного судна находились 190 пассажиров и экипаж, которые после посадки были размещены в здании аэровокзала для ожидания дальнейших указаний.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.