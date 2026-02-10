Самолет приземлился на трассу в США, пострадали двое водителей

В американском штате Джорджия самолет сел прямо на оживленную дорогу. Борт задел несколько машин, прежде чем остановился на перекрестке.

Двух пострадавших водителей доставили в больницу. А пилот и пассажир остались невредимы.

По предварительным данным, причиной такой посадки могла стать техническая неисправность — о ней экипаж сообщал диспетчеру. Сейчас воздушное судно пытаются убрать с дороги.

Как ранее писал 5-tv.ru, во Флориде легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на трассе. У воздушного судна мог отказать двигатель, и пилот решил совершить приземление на проезжую часть. В итоге ни он, ни его пассажир не пострадали, но женщину, находившуюся за рулем автомобиля, доставили с травмами в больницу.

