Банковская атака: в МВД назвали пять признаков звонка от мошенников

Россиян предостерегли от разговоров по телефону с неизвестными.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
МВД: предложение отменить заявку на кредит говорит о звонке от мошенников
Предложение получить бонусы и подарки из банка, а также отмена заявок на кредит говорят о звонке от мошенника. Об этом сообщили в МВД.
Согласно документам ведомства, среди этих признаков значится отправка денег на «безопасный счет», просьба продиктовать реквизиты банковских карт и оформление «безопасной сделки» по покупке или продаже чего-либо в Интернете.
В МВД предостерегли от разговоров по телефону с лицами, которые звонят с неизвестных номеров, особенно зарегистрированных в другом регионе. Кроме того, критически относится к любой информации от неизвестных, даже если звонок поступил с официального номера.
В таком случае лучше прервать разговор и перезвонить на горячую линию самостоятельно.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, мошенники построили новую схему обмана на страхе перед утечкой данных или блокировкой доступа. В фейковых сообщениях чаще всего присутствуют ссылки, маскирующиеся под уведомления от госсервисов, но ведут они на ложные сайты.
Мошенники обманывают россиян, представляясь соседями по подъезду, а после предлагают заказать новый домофон.чтобы выманить деньги якобы на новый домофон.
Еще одна схема злоумышленников — через туристические сообщества. В их соцсетях мошенники внимательно выслеживают будущую жертву, после чего пытаются втереться ей в доверие.
