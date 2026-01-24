Банковская атака: в МВД назвали пять признаков звонка от мошенников

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 1 497 0

Россиян предостерегли от разговоров по телефону с неизвестными.

Как мошенники обманывают россиян с помощью банков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

МВД: предложение отменить заявку на кредит говорит о звонке от мошенников

Предложение получить бонусы и подарки из банка, а также отмена заявок на кредит говорят о звонке от мошенника. Об этом сообщили в МВД.

Согласно документам ведомства, среди этих признаков значится отправка денег на «безопасный счет», просьба продиктовать реквизиты банковских карт и оформление «безопасной сделки» по покупке или продаже чего-либо в Интернете.

В МВД предостерегли от разговоров по телефону с лицами, которые звонят с неизвестных номеров, особенно зарегистрированных в другом регионе. Кроме того, критически относится к любой информации от неизвестных, даже если звонок поступил с официального номера.

В таком случае лучше прервать разговор и перезвонить на горячую линию самостоятельно.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, мошенники построили новую схему обмана на страхе перед утечкой данных или блокировкой доступа. В фейковых сообщениях чаще всего присутствуют ссылки, маскирующиеся под уведомления от госсервисов, но ведут они на ложные сайты.

Мошенники обманывают россиян, представляясь соседями по подъезду, а после предлагают заказать новый домофон.чтобы выманить деньги якобы на новый домофон.

Еще одна схема злоумышленников — через туристические сообщества. В их соцсетях мошенники внимательно выслеживают будущую жертву, после чего пытаются втереться ей в доверие.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-12° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:54
Доброволец рассказала о дальнейших планах поиска семьи Усольцевых
7:33
Сплошная польза: ученые объяснили преимущества дневного сна для мозга
7:15
Вес под контролем: какой хлеб можно есть при похудении без вреда для фигуры
6:56
«В соответствии с законом»: Китай обозначил свою позицию по Арктике
6:35
Банковская атака: в МВД назвали пять признаков звонка от мошенников
6:16
Паспорт ни при чем: как относятся к русским туристам за границей

Сейчас читают

Банковская атака: в МВД назвали пять признаков звонка от мошенников
МОК пообещал усиленные меры безопасности для российских спортсменов на Олимпиаде
Белый дом оценил первый день переговоров по Украине в Абу-Даби
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026