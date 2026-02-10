В Мурманске мужчина угрожал продавцам ножом из-за украденной деревянной рогатки
У вора — богатое криминальное прошлое.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Марина Бородкина; Telegram/Полиция Заполярья/mvd_51; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Житель Мурманска пытался похитить деревянную рогатку в магазине и угрожал продавцам ножом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону в Telegram-канале.
По данным ведомства, инцидент произошел, когда безработный мужчина зашел в зал, выбрал товар и проследовал мимо кассовой зоны. На требования сотрудников магазина оплатить предмет или вернуть его на полку посетитель никак не реагировал, продолжая движение к выходу.
Ситуация обострилась, когда на пути грабителя встали другие работники. Чтобы проложить себе путь, россиянин продемонстрировал раскладной нож.
Несмотря на явную угрозу жизни, продавцы проявили самообладание и сумели заблокировать нападавшего в помещении до прибытия наряда полиции. Задержанный правоохранителями фигурант признался в содеянном.
«Мотив своего проступка он так и не смог объяснить», — отметили в МВД.
В ходе предварительного следствия выяснилось, что задержанный имеет богатое криминальное прошлое. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежей и краж.
Кроме того, полицейские установили его причастность к аналогичному преступлению, совершенному за несколько дней до инцидента с рогаткой. Тогда обвиняемый посетил продуктовый магазин, откуда вынес алкогольную продукцию на сумму 1400 рублей.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что водонапорную башню украли в тульском музее-усадьбе Поленова
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
78%
Нашли ошибку?