В Мурманске мужчина угрожал продавцам ножом из-за украденной деревянной рогатки

Житель Мурманска пытался похитить деревянную рогатку в магазине и угрожал продавцам ножом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону в Telegram-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел, когда безработный мужчина зашел в зал, выбрал товар и проследовал мимо кассовой зоны. На требования сотрудников магазина оплатить предмет или вернуть его на полку посетитель никак не реагировал, продолжая движение к выходу.

Ситуация обострилась, когда на пути грабителя встали другие работники. Чтобы проложить себе путь, россиянин продемонстрировал раскладной нож.

Несмотря на явную угрозу жизни, продавцы проявили самообладание и сумели заблокировать нападавшего в помещении до прибытия наряда полиции. Задержанный правоохранителями фигурант признался в содеянном.

«Мотив своего проступка он так и не смог объяснить», — отметили в МВД.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что задержанный имеет богатое криминальное прошлое. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежей и краж.

Кроме того, полицейские установили его причастность к аналогичному преступлению, совершенному за несколько дней до инцидента с рогаткой. Тогда обвиняемый посетил продуктовый магазин, откуда вынес алкогольную продукцию на сумму 1400 рублей.

