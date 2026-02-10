Критические годы: какое десятилетие жизни считается самым тяжелым

Daily Mail: самым изнурительным периодом жизни является возраст от 40 до 50 лет

Самым изнурительным периодом в жизни человека является возраст с 40 до 50 лет. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование анатома из Бристольского университета, профессора Мишель Спир.

Согласно данным эксперта, именно в это десятилетие происходит наслоение биологических изменений в организме на пиковые нагрузки в профессиональной и личной сферах.

Как пояснила Мишель Спир, состояние усталости в среднем возрасте вызвано дисбалансом между возможностями организма и внешними требованиями.

«Наши тела все еще вполне способны вырабатывать энергию, но делают это в иных условиях, чем в ранней молодости, в то время как требования к расходу этой энергии часто достигают своего максимума», — отметила специалист.

Основной причиной эксперты называют снижение мышечной массы, которое начинается после 30 лет. А также свою лепту вносит падение эффективности работы митохондрий — клеточных «энергостанций». Из-за этого даже привычные действия требуют больше усилий, а восстановительные процессы замедляются.

Дополнительным фактором упадка сил становится ухудшение качества сна. С 40 до 50 лет фазы глубокого сна становятся менее стабильными. При этом, гормональные изменения, особенно у женщин в период перименопаузы, нарушают механизмы терморегуляции мозга.

Несмотря на сложный период, ученые заверяют, что к 60 годам уровень жизненных сил стабилизируется и может снова вырасти.

Для преодоления кризиса сорокалетия профессор рекомендует уделять внимание силовым тренировкам для сохранения мышечной массы, соблюдать режим дня и увеличить потребление белка.

