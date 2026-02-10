До 136 тысяч рублей: какие семьи в России получат новую выплату в 2026 году

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 44 0

Оформить льготу можно будет в период с начала июня до октября текущего года.

На какие выплаты могут рассчитывать семьи с детьми

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Экономист Балынин: семьи с детьми могут вернуть 7% уплаченного НДФЛ

С 2026 года в Российской Федерации начнет действовать новая мера социальной поддержки, предполагающая ежегодную семейную выплату. Об этом сообщил кандидат экономических наук Игорь Балынин в беседе с aif.ru.

Данная мера фактически представляет собой кэшбэк по подоходному налогу: родителям будут возвращать 7% из уплаченных 13% НДФЛ. Такая мера должна снизить реальную ставку налога до 6%.

Читайте также

Прощальный жест Visa и Mastercard: почему россиянам советуют сменить карты

Претендовать на средства смогут семьи, чей среднедушевой доход не превышает полуторакратного размера регионального прожиточного минимума.

По словам экономиста, назначение и выплату ежегодной семейной выплаты будет осуществлять территориальный орган Социального фонда России. Оформить льготу можно будет через портал госуслуг или в отделениях МФЦ в период с начала июня до октября 2026 года.

При расчете права на получение денег специалисты учтут не только заработок за предыдущий год, но и имущественную обеспеченность заявителей. Выплата будет назначаться каждому из родителей по отдельности, что существенно увеличит общую сумму поддержки.

Максимальный объем помощи напрямую зависит от количества детей и уровня заработных плат в семье. Балынин привел расчеты: если в семье четверо детей, а каждый родитель получает около 81 тысячи рублей ежемесячно, то общая сумма возврата за год составит 136 080 рублей.

Для родителей с тремя детьми при зарплате в 67 500 рублей на каждого выплата достигнет 113 400 рублей. Если же в семье воспитываются двое детей, а доходы супругов составляют по 54 тысячи рублей, государство вернет им суммарно более 90 тысяч рублей.

Важно, что для расчетов используется прожиточный минимум именно того субъекта РФ, где зарегистрирована семья.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие соцвыплаты проиндексировали с 1 февраля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-11° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
77.65
0.60 92.01
0.96
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:59
«Легенда»: президент Федеральной палаты адвокатов РФ Володина о Генрихе Падве
11:58
«Мне 40, а принимают за 20»: женщина раскрыла неожиданные правила молодости
11:51
Высокое проклятие: модель ростом 195 см пугает мужчин на свиданиях
11:44
В деле убийцы 9-летнего ребенка в Петербурге появились новые жертвы
11:36
Весила 12 килограммов: в США девочку годами держали в собачьей клетке
11:31
«Не стреляй»: говорящий попугай помог полиции раскрыть убийство

Сейчас читают

Три основные темы: названы новые схемы телефонного мошенничества
Тайна ухода Кэтрин О’Хары: названа причина смерти «мамы Кевина»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео