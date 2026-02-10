«Не стреляй»: говорящий попугай помог полиции раскрыть убийство

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 1 014 0

Домашний питомец стал неожиданной уликой в расследовании жестокого преступления.

Как говорящий попугай может помочь раскрыть убийство

Фото: www.globallookpress.com/Elena Mayorova

Mirror: говорящий попугай помог полиции раскрыть убийство

В одном из домов в штате Мичиган следователи столкнулись с необычной деталью: серый попугай, принадлежавший супружеской паре, постоянно повторял одну и ту же фразу — «не стреляй». Причем, как показалось правоохранителям, пытаясь имитировать голос погибшего хозяина. Как пишет Mirror, именно эта деталь помогла восстановить картину трагедии.

В доме было обнаружено тело мужчины с пятью огнестрельными ранениями. Рядом находилась женщина с пулей в теле — она выжила. Во время осмотра жилья внимание полицейских привлек попугай, который снова и снова воспроизводил фразу, предположительно услышанную в ночь убийства. Родители погибшего и его бывшая супруга уверенно заявили, что именно так мужчина говорил в момент смертельной ссоры.

В ходе расследования правоохранители нашли несколько предсмертных записок, написанных женщиной. Из них следовало, что в семье были серьезные финансовые проблемы. В итоге следствие пришло к выводу, что именно она застрелила мужа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что близнецы с одинаковой ДНК оказались на скамье подсудимых за двойное убийство.

