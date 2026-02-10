Документ о смерти Эпштейна датирован сутками раньше официальных событий

Среди материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, опубликованных Министерством юстиции США, обнаружился документ, который вызвал резонанс. Речь идет о черновом варианте официального сообщения о его смерти, подготовленном прокурорами 9 августа 2019 года — за сутки до того, как Эпштейна нашли мертвым в камере.

«Манхэттенский исправительный центр подтвердил, что Джеффри Эпштейн был найден без сознания в своей камере и вскоре после этого был объявлен мертвым», — указано в документе, размещенном на сайте американского Минюста.

Между тем официальная версия событий утверждает, что тело Эпштейна было обнаружено лишь утром 10 августа. Это расхождение во времени уже вызвало волну обсуждений и поставило под сомнение прозрачность хода расследования.

Авторы черновика также указывали, что подобные нестыковки могут серьезно осложнить дальнейшие следственные действия и судебные процедуры, связанные с делом финансиста.

На фоне новых публикаций вновь прозвучали и версии о возможном убийстве. Брат Эпштейна 7 февраля заявил, что не исключает насильственную смерть миллиардера, предполагая, что его могли устранить из-за намерения раскрыть информацию о своих клиентах.

