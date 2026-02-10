Сергей Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс «Новатор Москвы»

Начался прием заявок на седьмой конкурс инновационных разработок «Новатор Москвы». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Состязание проходит в трех номинациях: «Проект будущего», «Меняющие реальность» и «Лидер инноваций». В каждой из номинаций есть шесть основных для города направлений.

Подать заявку на участие могут ученые, разработчики и технологические предприниматели от 14 лет — индивидуально или в командах до пяти человек. Срок — до 5 мая. Победители получат на развитие проектов до полутора миллиона рублей.

Конкурс «Новатор Москвы» проводится с 2020 года. В прошлом году в нем участвовали более пяти тысяч человек. Из них победителями и призерами стали 36 проектов.

