Опасные развлечения: москвичка под наркотиками открыла огонь из окна

В Москве женщина под наркотиками стреляла из окна ради развлечения

На севере Москвы 29-летняя местная жительница, находившаяся в состоянии наркотического опьянения, устроила стрельбу из окна многоквартирного дома. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.

По имеющимся данным, в правоохранительные органы поступил тревожный сигнал от бдительных соседей. Они были напуганы громкими звуками выстрелов в жилом квартале.

Прибывший на место происшествия наряд полиции оперативно установил квартиру злоумышленницы. Сотрудники правопорядка выяснили, что молодая женщина решила развлечься с помощью сигнального пистолета.

В ходе медицинского освидетельствования и осмотра места происшествия подтвердилось, что нарушительница спокойствия находилась под воздействием запрещенных веществ. Вместе с ней в помещении находился 39-летний мужчина, у которого при обыске обнаружили сверток с белым порошком.

В отношении обоих участников инцидента силовики составили протоколы. Стрелявшей женщине дополнительно вменили статью о мелком хулиганстве.

Для ее спутника последствия оказались серьезнее: полиция возбудила уголовное дело по факту незаконного хранения наркотических средств.

