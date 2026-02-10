«Я была бы хорошим врачом»: Куртукова усомнилась, что создана для сцены

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 47 0

Рациональный склад характера и уважение к медицине заставляют певицу задуматься.

Кем хотела стать в детстве Татьяна Куртукова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Татьяна Куртукова видит себя в роли врача

Певица Татьяна Куртукова призналась, что, несмотря на успешную музыкальную карьеру, внутренне ощущает себя скорее человеком рационального склада и нередко задумывается о том, что в другой жизни могла бы реализоваться в медицине. По словам артистки, путь в профессию она выбрала очень рано и сворачивать с него уже не считает возможным.

«Я настолько уважаю врачей и настолько мне интересна эта профессия, что я прям себя в ней вижу. Мне очень нравится эта скрупулезность, холодный расчет. Иногда мне кажется, что я была бы хорошим врачом. Более хорошим, чем я есть певица», — рассказала Куртукова в интервью журналистке Лаура Джугелии.

Певица отметила, что с раннего возраста четко встала на «профессиональные рельсы» и считает странным менять направление уже во взрослом возрасте. При этом она подчеркнула, что медицина остается для нее одной из самых уважаемых и притягательных сфер, именно из-за точности, ответственности и холодного расчета, которые в ней необходимы.

Говоря о творчестве, Куртукова призналась, что не всегда чувствует себя достаточно «летящей» и свободной для профессии артиста. По ее словам, в искусстве ее отталкивает необходимость полной эмоциональной отдачи, к которой она относится с осторожностью. Певица считает себя человеком рациональным и сомневается, насколько такой склад характера совпадает с классическим образом творческого человека.

Артистка также обратила внимание на то, что полное погружение в искусство нередко требует жертв в личной жизни. Она выразила восхищение людьми, которые целиком отдаются творчеству, предполагая, что именно из-за этого у них иногда возникают сложности в семье и ощущение внутренней несобранности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Куртукова обвинила Лозу в газлайтинге после отказа от сотрудничества.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-11° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
77.65
0.60 92.01
0.96
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:52
Голикова: в России реализуется ряд важных проектов по здравоохранению
14:46
Кудесы 10 февраля: как по старым традициям правильно задобрить домового
14:34
От открытых конкурсов до школ губернаторов: как меняется кадровая система России
14:21
«Нам импонируют такие заявления»: Песков о контактах России и Франции
14:13
ФСБ задержала третьего фигуранта дела о покушении на генерала Алексеева в Москве
14:12
«Великий»: Адвокат Гофштейн назвал Генриха Падву рыцарем адвокатуры

Сейчас читают

«Я буду скучать по GTA»: мужчина убил бывшую девушку и расплакался из-за игры
«Не стреляй»: говорящий попугай помог полиции раскрыть убийство
«Творческий человек»: спасут ли репутацию Долиной изменения во внешности
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео