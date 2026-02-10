«Я была бы хорошим врачом»: Куртукова усомнилась, что создана для сцены

Татьяна Куртукова видит себя в роли врача

Певица Татьяна Куртукова призналась, что, несмотря на успешную музыкальную карьеру, внутренне ощущает себя скорее человеком рационального склада и нередко задумывается о том, что в другой жизни могла бы реализоваться в медицине. По словам артистки, путь в профессию она выбрала очень рано и сворачивать с него уже не считает возможным.

«Я настолько уважаю врачей и настолько мне интересна эта профессия, что я прям себя в ней вижу. Мне очень нравится эта скрупулезность, холодный расчет. Иногда мне кажется, что я была бы хорошим врачом. Более хорошим, чем я есть певица», — рассказала Куртукова в интервью журналистке Лаура Джугелии.

Певица отметила, что с раннего возраста четко встала на «профессиональные рельсы» и считает странным менять направление уже во взрослом возрасте. При этом она подчеркнула, что медицина остается для нее одной из самых уважаемых и притягательных сфер, именно из-за точности, ответственности и холодного расчета, которые в ней необходимы.

Говоря о творчестве, Куртукова призналась, что не всегда чувствует себя достаточно «летящей» и свободной для профессии артиста. По ее словам, в искусстве ее отталкивает необходимость полной эмоциональной отдачи, к которой она относится с осторожностью. Певица считает себя человеком рациональным и сомневается, насколько такой склад характера совпадает с классическим образом творческого человека.

Артистка также обратила внимание на то, что полное погружение в искусство нередко требует жертв в личной жизни. Она выразила восхищение людьми, которые целиком отдаются творчеству, предполагая, что именно из-за этого у них иногда возникают сложности в семье и ощущение внутренней несобранности.

