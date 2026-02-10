Голикова: в России реализуется ряд важных проектов по здравоохранению

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 26 0

Вице-премьер встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным.

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

По поручению президента России Владимира Путина в стране реализуются три национальных проекта, которые связаны со здравоохранением. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече с главой государства.

«Основной и самый емкий проект — продолжительная и активная жизнь. В национальном проекте „Семья“ мы реализуем федеральный проект по охране материнства и детства», — сказала Татьяна Голикова на встрече с Путиным.

Еще один проект, который сейчас реализуется, — технологическое лидерство. В рамках него идет подготовка новых клинических баз, а также разработка лекарственных препаратов. Как отметила Голикова, все это связано с обеспечением качества и доступности медицинской помощи гражданам страны.

Кроме того, вице-премьер сообщила Путину о том, что перед 2026-м Правительство утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. В текущем году объем такой помощи оценивается в 4,8 триллиона рублей. Это на 9, 6% выше, чем в 2025-м.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

