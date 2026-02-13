Поблагодарите уходящий этап: китайский гороскоп на неделю с 16 по 22 февраля

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 16 по 22 февраля от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Ключевая неделя года по китайскому календарю. Оказывается и по звездам, и по датам весьма насыщенной — здесь и Китайский новый год (Лунный новый год), и солнечное затмение, и начинается неделя с Дня истинной потери. Начало ее совершенно точно располагает не столько к активной деятельности, сколько к сонастройке с энергиями планеты, Солнца и Луны. Важные дела по возможности лучше отложить до второй половины недели.

Понедельник, 16 февраля 2026 года

День Золотого петуха

Фото: 5-tv.ru

День истинной потери не предвещает счастливой жизни проектам, которые начаты в такой день. Согласно древним текстам, дела, начатые сегодня, будут пустой тратой времени. Это касается и покупок, и задумок, и обсуждений. Такой понедельник годится только для отдыха, очищения пространства и мыслей. Пожалуй, это лучшее время для генеральной уборки перед наступлением китайского Нового года.

На уходящей луне, в канун празднования лучше всего привести все дела и вещи в порядок, избавиться от ненужного, поблагодарить уже окончательно уходящий год змеи за все хорошее, что он принес, за все уроки, который он преподал, и провести настройку на развитие и дальнейшее продвижение. Умирающая Луна в последний, 29-й день цикла, оказывается в стоянке Опасность которая располагает к осторожности, бережному движению по энергиям дня.

Совет книги перемен: поблагодарите уходящий этап за каждую мелочь, которую он принес, не упустите ни малейшей детали в очищении мыслей и пространства от того, что вы не хотите брать в новый период.

Вторник, 17 февраля 2026 года

День Водной собаки

Фото: 5-tv.ru

Очень интересный день, который сочетает в себе самые яркие показатели. Китайский Лунный новый год наступает в 15:01 по Москве. Вся Азия ликует и начинает 15-дневное празднование, которое завершится фестивалем фонарей 3 марта.

В этот день состоится кольцеобразное солнечное затмение, пиковая фаза которого будет в 15:13 по Москве. Луна закроет 96% солнечного диска, по всем китайским поверьям это дурной знак. А находиться в лучах Солнца, которое проходит через затмение — отдавать свою удачу по году за каждую минуту в лучах такого Солнца. То есть собственными глазами наблюдать затмение крайне нежелательно. Если есть интерес, лучше всего наблюдать в режиме онлайн-трансляции.

Кроме того, это будет день складывающийся в огненную структуру трех гармоний с дневным офицером Успех. Уникальное, яркое и весьма благоприятное сочетание. Очень хорошее для того, чтобы загадать желание и составить программу на год вперед. Подумайте о том, в каких сферах вы хотите достигнуть определенных целей, тщательно поразмыслите при постановке своих целей на год.

Да и вообще, очень рекомендуется этот день провести в самых светлых положительных эмоциях. Пусть они будут фундаментом для радости, счастья и позитивных результатов на весь год огненной лошади.

Совет книги перемен: это время, когда сотрудничество и совместные усилия способны привести к крупным достижениям и успеху.

Среда, 18 февраля 2026 года

День Водной свиньи

Фото: 5-tv.ru

Считается не самым лучшим днем: годится для свиданий, сбора долгов и рутинных занятий. Избыточная активность в такой день может привести к неприятностям от звезды Абордажный Крюк. В этот день могут возникать трудности и обостряться хронические заболевания. Будьте внимательнее к сигналам организма.

Совет книги перемен: неблагоприятно начинать новое. Сейчас не время для амбициозных стартов — условия нестабильны, и любое новое дело может столкнуться с непредвиденными препятствиями.

Четверг, 19 февраля 2026 года

День Деревянной крысы

Фото: 5-tv.ru

Разрушитель года Лошади — крыса с лошадью не дружит — не может поддержать долгосрочных проектов, если они будут начаты в этот день. Энергии дня хороши для рутины, мягких повседневных задач, плавного движения. Остерегайтесь сплетен и разговоров за спиной.

Совет книги перемен: ваша стратегия — воплощение замыслов.

Пятница, 20 февраля 2026 года

День Деревянного быка

Фото: 5-tv.ru

Не подойдет для свадьбы или закладки фундамента. Китайские тексты предупреждают: сегодня есть риск пострадать от нападения свирепого тигра. Если воспринимать этот образ метафорически — будьте внимательны в общении со вспыльчивыми и агрессивными собеседниками.

Структура дня вообще хороша для медитации, одиночества и саморазвития. Помогает распространению информации и рекламы, хороша для презентаций. В этот день активна звезда болезней — визит к врачу лучше перенести на другое время.

Совет книги перемен: это время, когда для движения вперед нужно проявить волю, настойчивость и готовность «вгрызаться» в проблему.

Суббота, 21 февраля 2026 года

День Огненного тигра

Фото: 5-tv.ru

Умеренно позитивный день. Хорош для визита к врачу, планирования, свиданий и встреч, начала обучения, косметических ремонтных работ. В такой день очень хорошо заниматься публичным образом, заботиться о своем имидже и личном бренде.

Совет книги перемен: важно не только материальное (пища, крыша), но и духовное (любовь, уважение, преемственность).

Воскресенье, 22 февраля 2026 года

День Огненного кролика

Фото: 5-tv.ru

Умеренно позитивный день. Для начала строительства и свадьбы не пойдет. Но он хорош для решения денежных вопросов, сдачи экзаменов, найма на работу, сбора долгов, путешествий, инвестирования и стратегического планирования. Очень хорош для феншуй перестановок в доме. Энергия дня течет гармонично и слаженно.

Совет книги перемен: отдав или умерив что-то сейчас, вы создаете условия для приумножения в будущем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.