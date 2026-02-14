Космические «странники»: в Солнечной системе нашли миллионы объектов извне

Daily Mail: в Солнечной системе нашли миллионы объектов извне

В пределах земной орбиты может находиться около 35 миллионов межзвездных объектов размером около метра. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на исследование профессора Гарвардского университета Ави Лоэба.

Ученый пришел к такому выводу, проанализировав данные о двух метеорах, CNEOS-22 и CNEOS-25, которые вошли в атмосферу Земли в 2022 и 2025 годах. Несмотря на скромные габариты — от 1,2 до 1,8 метра в ширину — эти тела двигались со скоростью, превышающей вторую космическую для Солнечной системы, что доказывает их происхождение из далекого космоса. По расчетам команды Лоэба, подобные столкновения происходят в среднем раз в три года, что указывает на колоссальную плотность внесистемного вещества, окружающего Солнце и общим весом достигающего 220 миллиардов тонн.

Исследователи полагают, что мелкие объекты могут быть фрагментами более крупных тел, таких как знаменитый астероид Оумуамуа или комета Борисова. Ави Лоэб подчеркнул, что тщательное изучение этой популяции «космического мусора» позволит понять, как материя перемещается между различными звездными системами.

Ученый планирует организовать океанические экспедиции для поиска обломков упавших метеоров, чтобы с помощью радиоактивного датирования определить их возраст и примерную точку старта в Галактике. По его мнению, среди природных камней могут скрываться и искусственные артефакты иных цивилизаций. Профессор сравнил это с гипотетической ситуацией в будущем, когда аппараты «Вояджер» со своими золотыми пластинами могут случайно упасть на обитаемую экзопланету и стать объектом изучения для инопланетных ученых.

