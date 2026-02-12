Прогулка в одиночку: в Нижнем Тагиле ребенок сбежал из детского сада в мороз

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Маленький мальчик смог без сопровождения взрослых покинуть территорию образовательного учреждения.

Может ли ребенок сбежать из детского сада

Фото: 5-tv.ru

В Нижнем Тагиле ребенок сбежал из детского сада в мороз

В Нижнем Тагиле ребенок совершил побег из детского сада в морозную погоду. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Сотрудники надзорного ведомства организовали тщательную проверку по факту случившегося, чтобы установить все обстоятельства происшествия и степень ответственности персонала.

Согласно предварительным сведениям, полученным от ведомства, в вечернее время ребенок самостоятельно надел верхнюю одежду и покинул стены дошкольного учреждения. Педагог, ответственный за группу, не зафиксировал момент ухода воспитанника и не проконтролировал фактическое присутствие всех подопечных на месте.

В результате халатности сотрудников мальчик шел по улице в мороз один, пока не добрался до своего дома. Там его случайно обнаружил отец, который явно не ожидал увидеть сына без присмотра.

Особое внимание прокуратура обратила на то, что руководство организации не стало оповещать полицию или другие службы о нештатной ситуации. Сейчас специалисты изучают внутренние протоколы безопасности учреждения.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в деятельности сотрудников детского сада», — подчеркнули представители ведомства.



