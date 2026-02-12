Макрон призвал ЕС к обсуждению с Россией архитектуры безопасности Европы

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

По словам французского лидера, позицию по безопасности необходимо разработать в кратчайшие сроки.

Макрон призвал ЕС к обсуждению архитектуры евробезопасности

Фото: Reuters/Murad Sezer

Макрон: ЕС необходимо разработать архитектуру безопасности для диалогов с РФ

Европейскому союзу (ЕС) необходимо разработать единую стратегию по архитектуре безопасности для будущих переговоров с Россией. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи лидеров ЕС. Видео опубликовано на официальной странице Елисейского дворца в социальной сети X.

«У нас, у европейцев, также есть вопросы для обсуждения, поэтому мы должны быть за столом переговоров по вопросам процветания, будущего Европы и ее архитектуры безопасности», — заявил французский лидер.

По словам Макрона, позицию по безопасности и будущему Европы необходимо разработать в кратчайшие сроки, чтобы в нужный момент быть готовыми к диалогу с российской стороной.

Ранее сообщалось, что Макрон предложил некоторым лидерам Евросоюза возобновить диалог с российской стороной. Французский лидер отметил, что Европе так или иначе нужно разговаривать с Москвой, так как «Россия останется здесь и завтра».

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поддержала позицию президента Франции. Однако добавила, что возобновлять диалог с Россией о возвращении в G8 еще рано. Также премьер-министр Италии высказалась за создание должности спецпредставителя ЕС по урегулированию конфликта на Украине.

