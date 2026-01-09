Мелони призвала Европу начать диалог с Россией

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 812 0

Премьер-министр Италии поддержала позицию президента Франции Макрона.

Мелони призвала Европу начать диалог с Россией

Фото: www.globallookpress.com/Roberto Monaldo

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Европейскому союзу (ЕС) пора возобновить диалог с Россией. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, выступая на ежегодной конференции.

«Сальвини (вице-премьер Италии — Прим. ред.) размышлял об отношениях Италии с Россией подобно тому, как Макрон (президент Франции — Прим. ред.) размышлял о Европе. На данном этапе, я согласна с Макроном, полагаю, что Евросоюзу настала пора начинать диалог с Россией», — сказала она на заседании, трансляция ее выступления опубликована на YouTube-канале правительства Италии.

Однако Мелони добавила, что возобновлять диалог с Россией о возвращении в G8 еще рано. Также премьер-министр Италии высказалась за создание должности спецпредставителя ЕС по урегулированию конфликта на Украине.

«Не следует идти каждому самому по себе. Я всегда была за назначение спецпредставителя по Украине», — подчеркнула Мелони.

В декабре прошлого года вице-премьер Италии и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини высказался против конфликта с РФ и заявил о необходимости диалога с нашей страной. Вице-премьер указал, что лидеры государств Европы, включая руководителя ФРГ, пытаются отвлечь внимание от внутренних проблем в своих государствах, когда отказываются от мирного урегулирования украинского конфликта.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эммануэль Макрон заявил о планах «как можно скорее» провести переговоры с Путиным. Восстановление контактов между Францией и Россией уже началось. В конце декабря 2025 года президент Франции заявил о необходимости диалога с российским лидером Владимиром Путиным. Однако в Финляндии усомнились в необходимости таких действий со стороны Парижа, так как это может привести к неоднозначной реакции в Европе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:16
«Жаль зрителей»: итальянский театр отменил выступление прима-балерины Захаровой
15:03
Совбез Ирана обвинил США и Израиль в организации беспорядков в стране
14:45
Мелони призвала Европу начать диалог с Россией
14:31
«Самое безумное»: дочь Даны Борисовой отдохнула в Череповце с 35-летним избранником
14:19
«Убедительный сигнал Киеву»: военный эксперт об ударе «Орешника»
14:00
«Люди делают другое»: адвокат Полины Лурье о сроках передачи квартиры Долиной

Сейчас читают

«Люди делают другое»: адвокат Полины Лурье о сроках передачи квартиры Долиной
Приехала передавать ключи? Автомобиль Долиной заметили около ее дома в Хамовниках
В США женщину арестовали за попытку стать русалкой
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео