Культуролог Сикорская: женщина передает детям нематериальные ценности

Женщина — не просто участник истории, а мост между прошлым и будущим, через который передается история и культура. Такое заявление в эксклюзивном интервью 5-tv.ru сделала предприниматель и культуролог Мария Сикорская.

По ее убеждению, именно представительницы прекрасного пола передают новым поколениям нематериальные ценности. И начинается это в семье — с домашних традиций и правил. И когда дети вырастают, они несут эти ценности в мир.

«Также женщина — это тот человек, который адаптирует культуру. Уже очень мало семей, где вы услышите фольклорные песни, но все еще остаются те семьи, где есть живая колыбельная, где мама на ночь своим детям поет ту самую живую колыбельную, тем самым сохраняя культуру и адаптируя культуру под современные реалии», — отметила Сикорская.

Как подчеркнула эксперт, тренд на русский стиль в гардеробе и кокошники — то есть слепое копирование культурных элементов — сегодня уже не так актуален. Сейчас это, скорее, китч, спорный акцент — сугубо внешняя атрибутика без идейного наполнения. А традиции — это живая история, причем гибкая. И именно женщина, по мнению Сикорской, делает культуру гибкой. В частности, заменяя те же народные песни современной колыбельной.

Кроме того, женщина интегрирует традиции внутри своей семьи. Она собирает близких и детей, чтобы вместе лепить пельмени, организовать поездку, поздравить бабушек и дедушек с Рождеством, с Новым годом, сделать для них открытки вручную или, например, поставить детский спектакль. Более того, формируя традиции, мать берет на себя роль передачи культуры — она ярко раскрывается не только в семье.

«Сейчас женщины очень красиво передают свои ценности, передают свои традиции внутри женских сообществ… Говорим не только об истории России, но также и о культуре, и об искусстве. Потому что дальше смотрите, что происходит: женщина приходит к своей семье, и тот самый мост между прошлым и будущим, который формирует не только новое поколение, а формирует нашу историю, культуру… Она продолжает все эти семена уже у себя дома», — сказала Сикорская.

Поэтому, заключила эксперт, именно женщина становится мостом между прошлым и будущим. Она продолжает сеять эти семена, продолжает историю, продолжает традиции культуры. А тем, кто готов поспорить, стоит вспомнить известную шутку: что же такого сделали для мира женщины — как минимум, восемь миллиардов человек.

