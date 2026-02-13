В Госдуме предложили закрепить выплаты за продолжительный брак

Нилов: Выплаты за брак сроком более 50 лет надо закрепить на федеральном уровне

Выплаты супругам, находящимся в браке более 50 лет, должны быть закреплены на федеральном уровне. В этом уверен глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В интервью журналистам РИА Новости он отметил, что попытки реализовать такой план уже предпринимались.

По словам Нилова, год назад в Госдуму был внесен аналогичный законопроект. Предлагалось материально поощрять пары, прожившие в браке 30, 40, 50 лет и более. Выплаты, согласно документу, соответствовали продолжительности супружества — 30, 40 и 50 тысяч рублей к каждому юбилею. Но проект был отклонен.

Нилов заявил, что сейчас документ дорабатывается. Авторы полагают, что первым делом нужно выявить семьи-долгожители и учесть при этом региональные практики и необходимые дополнительные затраты из федерального бюджета. Начать он предлагает с супругов, устоявших на полувековой брачной дистанции.

Депутат считает, что федеральные выплаты должны стать дополнением к региональным, которые уже существуют в Москве, Подмосковье и Петербурге. Эти деньги, по мнению Нилова, станут не только материальной помощью, но и данью уважения парам, создающим крепкие семьи — один из приоритетов государственной политики.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин поручил разработать государственные программы, направленные на улучшение жилищных условий семей с детьми.

