Представлялся юристом: в Москве задержан мужчина, обманывающий участников СВО

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 156 0

Подозреваемый обещал военным помочь в оформлении инвалидности.

В Москве мужчина обманывал участников СВО

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ирина Волк: в Москве задержан мужчина, обманывающий участников СВО

Мужчина, представляясь юристом, обращался к военнослужащим, которые после ранений в зоне спецоперации проходили лечение в Москве, а также к их родным и предлагал за денежное вознаграждение помочь оформить инвалидность. В действительности выполнять свои обещания он не собирался. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере MAX.

По ее информации, злоумышленник уже задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

«В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении.

В рамках следствия в доме у задержанного был проведен обыск, в ходе которого правоохранители изъяли договоры об оказании юридических услуг с военнослужащими — участниками специальной военной операции (СВО). Расследование продолжается.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в Калининграде пресекли деятельность группы, обманывавшей участников СВО. Сумма ущерба превысила один миллион рублей. По данным СК РФ, трое мошенников под предлогом помощи убеждали мужчин оформить нотариальные доверенности, после чего получали доступ к счетам и выводили выплаты военнослужащих.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.19
-0.27 91.71
-0.77
Любовь по-взрослому: как Сатурн в Овне изменит отношения знаков зодиака д...

Последние новости

19:22
Безруков исключил «коварные замыслы по захвату» должности ректора МХАТ
19:11
Девушки при знакомстве стали требовать у парней рекомендательные письма от бывших
19:00
На повороте судьбы: таро-прогноз на неделю с 16 по 22 февраля
18:51
Новая ветка метро и 90 километров дорог появятся в Москве в 2026 году
18:35
В Московском зоопарке спасают раненых пеликанов и белоголового сипа
18:17
В Лувре затопило несколько залов с картинами

Сейчас читают

«Да, конечно»: Павел Деревянко готов снова стать отцом
«Микробов не боюсь»: глава Минздрава США признался в употреблении кокаина с сидений унитазов
Флаг на Луне или в павильоне? Почему спор о высадке американцев на спутник Земли не утихает до сих пор
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Сколько воды нужно пить в день — рекомендации