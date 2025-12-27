В Калининграде пресекли деятельность группы, обманывавшей участников СВО

Сумма ущерба превысила один миллион рублей.

В Калининградской области сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность преступной группы, которая похищала деньги у участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.

«Следственными органами СК России по Калининградской области трем жителям региона предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — говорится в сообщении СК РФ.

По информации следствия, трое мошенников под предлогом помощи в оформлении контрактов убеждали мужчин оформлять нотариальные доверенности, после чего получали доступ к их счетам и выводили выплаты военнослужащих. Сумма ущерба составила более одного миллиона рублей.

Уточняется, что двое фигурантов дела задержаны, а третьему участнику преступной группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

