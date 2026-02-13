Песков: новый раунд переговоров по украинскому конфликту запланирован на следующую неделю

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

Точную дату и место проведения огласят позже.

Когда продолжатся переговоры по Украине — дата, место

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Очередной раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса запланирован на следующую неделю. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом точную дату и место проведения огласят позже.

Обсуждаю текущую повестку, представитель Кремля подчеркнул, что Россия до сих пор остается единственной страной, которая приняла решение выделить один миллиард долларов на помощь Палестине в рамках «Совета мира», однако касательно самой организации Москва еще не определилась, в МИД РФ продолжают обработку вопроса.

Кроме того, заметил Песков, до достижения украинского урегулирования вряд ли стоит поднимать вопрос о развитии экономических отношений с США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что передовых частях ВСУ наблюдается гуманитарная катастрофа. Боевикам нечего есть и пить, кроме разве что снега. Об этом рассказали военнопленные.

