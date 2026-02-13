Приходится есть снег: в передовых частях ВСУ наблюдается гуманитарная катастрофа

В передовых частях ВСУ наблюдается гуманитарная катастрофа

Операторы беспилотников срывают любые попытки противника произвести ротацию. Заканчиваются не только боеприпасы, но и продукты. Передовые части ВСУ сообщают о настоящей гуманитарной катастрофе. Украинские боевики, большинство из которых были насильственно мобилизованы, неделями сидят в окопах без еды и воды. Чтобы хоть как-то заглушить голод — едят снег. И при первой же возможности выходят с белым флагом к нашим позициям. Что на самом деле творится в рядах украинской армии, пленные рассказали корреспонденту «Известий» Валентину Трушнину.

Радиоперехват переговоров между командным пунктом и позициями украинского штурмового полка «Скала» на Красноармейском направлении показывает: на передовой нет воды, просят доставить.

Военнопленный Игорь Дмитров рассказывает, жажда буквально сводила всех с ума. Появление русских солдат и он, и его подчиненные восприняли как избавление от страданий.

«На утро мой подчиненный пошел снег набрать, чтобы воды растопить там как-то… хоть чуть-чуть попить горячей. И услышал русские голоса… Мы так воды хотели все! Реально трое суток не пили. Снег ели…» — говорит боевик.

Артиллерия и войска беспилотных систем берут под огневой контроль логистику противника — как сухопутную, так и воздушную. FPV-дронами сбивают тяжелые гексакоптеры-доставщики. И это уже дало колоссальный эффект

«И они понимают, что если уже контакт начался, то у них вариантов нет. Подвоза у них нет, FPV наши работают. Без провизии они долго не протянут. Подвоза нет и эвакуация тоже у них страдает. Если они не агрессивные, с нашей стороны тоже агрессии нет», — говорит штурмовик группировки войск «Центр» Денис Агафонов.

«Они говорят: «Нас просто бросили, офицеры всех бросают, мы для них мясо», — передает слова пленных штурмовик группировки войск «Центр» Андрей Шаврин.

На кадрах, которые есть в распоряжении и5-tv.ru, в плен сдается Денис Яковлев и его напарник. Они выбрасывают оружие, снимают бронежилеты и снаряжение и с поднятыми руками идут к нашим бойцам в укрытие — чтобы свои с воздуха не ударили. Убедившись, что в плену их тоже обижать не собирается, первым делом просят глоток воды.

«Бывало, пять дней мы сидели голодные. Когда наш дрон вылетал, ваши его сбивали + 0.55. Пять дней прошло. Голодный, я беру рацию говорю: „Что такое! Это ж ненормально! Мы тут сидим покушать не можете кинуть!“ Слышу, что ваши там ходят. Я решил выйти и сдаться. Попросил водички — давали попить», — рассказывает военнопленный Денис Яковлев.

Конвоировать сдавшихся ВСУшников в тыл — сложная задача. Дело в том, что дроноводы противника изо всех сил стараются убить своих побратимов, попавших в плен. Этой практике уже не один год.

«Проснулись от голосов, русские голоса я услышал, русские рации и все. Я решил предложить своему напарнику сдаться. Другой боец нас начал выводить. Когда бежали через поле, по нам сработала FPV. Моему напарнику не повезло… Не было цели убрать русского бойца. Была цель убрать нас. Я бы не воевал. Оно мне не надо…» — говорит военнопленный Николай Лисконог.

Многие из тех, кто добровольно сдался в плен, пойманы на улицах военкомами, и изначально не горели желанием сражаться до последнего. Но все же решающую роль в окончательной демотивации противника, играет мощное огневое воздействие и приближающиеся голоса русских штурмовиков.

