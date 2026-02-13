Громкий камбэк: Николай Носков выпустил рок-балладу «Однажды сойти с ума»

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 2 943 0

Артист не выпускал песен уже семь лет.

Фото, видео: ПЦ Виктора Дробыша; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Николай Носков вернулся с новой рок-балладой «Однажды сойти с ума»

Заслуженный артист РФ Николай Носков выпустил новую композицию под названием «Однажды сойти с ума». Это первый релиз музыканта за семь лет.

Носков решил не поддаваться трендам и остался верен себе и своему стилю. Он доказал, что классическая рок‑музыка существует вне времени.

«Однажды сойти с ума» написана в стиле рок‑баллады со всеми сопутствующими атрибутами. Гитарная мелодия, выразительный ритм — все это естественно сочетается с сольной партией самого певца, который продемонстрировал во всей красе свои вокальные способности, неподвластные ни возрасту, ни жизненным вызовам.

«Носков поет не о конкретной истории, а об универсальных, общечеловеческих чувствах и ощущениях, которые приходят «без стука и спроса, всегда неотвратимо и внезапно», — сообщили 5-tv.ru в пресс-службе ПЦ Виктора Дробыша.

Не так давно, 28 января, Николай Носков появился на сцене впервые за долгое время. Его выступление было приурочено к 70-летнему юбилею. Тогда же он анонсировал и выход новой песни. Его коллега по сцене IVAN также объявил тур с трибьют-шоу Николая Носкова.

В 2017 году Носков перенес ишемический инсульт, после которого он не смог полностью восстановить функции правой руки и ноги. 

Ранее 5-tv.ru писал, что Николай Носков вживую исполнил свой знаменитый хит.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.19
-0.27 91.71
-0.77
Любовь по-взрослому: как Сатурн в Овне изменит отношения знаков зодиака д...

Последние новости

19:22
Безруков исключил «коварные замыслы по захвату» должности ректора МХАТ
19:11
Девушки при знакомстве стали требовать у парней рекомендательные письма от бывших
19:00
На повороте судьбы: таро-прогноз на неделю с 16 по 22 февраля
18:51
Новая ветка метро и 90 километров дорог появятся в Москве в 2026 году
18:35
В Московском зоопарке спасают раненых пеликанов и белоголового сипа
18:17
В Лувре затопило несколько залов с картинами

Сейчас читают

«Да, конечно»: Павел Деревянко готов снова стать отцом
«Микробов не боюсь»: глава Минздрава США признался в употреблении кокаина с сидений унитазов
Флаг на Луне или в павильоне? Почему спор о высадке американцев на спутник Земли не утихает до сих пор
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Сколько воды нужно пить в день — рекомендации