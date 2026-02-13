Девушки при знакомстве стали требовать у парней рекомендательные письма от бывших

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Теперь женихов можно проверить с помощью методов корпоративного рекрутинга.

При знакомстве с парнем девушки просят рекомендацию бывшей

Фото: www.globallookpress.com/Xiao Benxiang

SCMP: девушки при знакомстве с парнями стали требовать рекомендации бывших

В Китае стремительно набирает популярность необычный формат знакомств, напоминающий процесс найма сотрудников в крупные компании. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Современные женщины в поисках стабильных отношений стали обмениваться подробными анкетами претендентов и требовать своеобразные «рекомендательные письма» от предыдущих возлюбленных. Такая инициатива зародилась в социальных сетях после публикации одной из пользовательниц, которая посетовала на дефицит достойных кандидатов и в шутку предложила подругам «передавать» ей своих бывших бойфрендов, с которыми те расстались на доброй ноте. Вскоре обсуждение переросло в полноценное движение, где мужчины оцениваются по критериям профессионального отбора.

Участницы обсуждений активно используют деловой сленг, превращая личную жизнь в подобие кадрового резерва. Например, одна из жительниц провинции Цзилинь в шутливой форме предложила рассмотреть кандидатуру своего нынешнего партнера в будущем. Она отметила, что готова проинформировать заинтересованных лиц сразу после разрыва, подчеркнув щедрость своего мужчины.

Однако многие подошли к вопросу максимально прагматично, составляя детальные сводки. В таких характеристиках указываются год рождения, рост, место работы, уровень эмоциональной устойчивости и бытовые навыки, включая умение готовить. Не забывают дамы указывать и «слабые стороны» кандидатов, такие как излишняя привязанность к матери.


