Двое мигрантов в Великобритании получили до 37 лет заключения за подготовку теракта против евреев

Евгения Алешина
Если бы их планы осуществились, это могло бы привести к одной из самых смертоносных террористических атак в истории страны.

Двое мужчин получили тюремный срок за заговор против евреев

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Двое британских мигрантов получили до 37 лет заключения за подготовку теракта

Двое мужчин в Великобритании получили тюремный срок за заговор против еврейской общины с целью убийства сотен человек. Об этом сообщает агентство Reuters.

Преступниками оказались мигранты — 38-летний Валид Саадауи и 52-летний Амар Хуссейн. Они считали себя приверженцами идеологии террористической организации «Исламское государство»*. Заговорщики были вовремя остановлены.

Если бы их планы осуществились, это могло бы привести к одной из самых смертоносных террористических атак в истории Великобритании, заявил помощник главного констебля Роберт Поттс, отвечающий за контртеррористическую полицию на северо-западе Англии. Суд приговорил Саадауи к минимальному сроку в 37 лет, а Хусейна — к 26 лет годам заключения.

* — террористическая организация, запрещенная в РФ.

