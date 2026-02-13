Безруков исключил «коварные замыслы по захвату» должности ректора МХАТ

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

После того как Константина Богомолова освободили от должности, в сети начали рассуждать, кто же займет вакантное место.

Почему Безруков не хочет быть ректором Школы-студии МХАТ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Безруков не претендует на должность ректора Школы-студии МХАТ

Народный артист России Сергей Безруков заявил, что не претендует на должность ректора Школы-студии МХАТ. Об этом звезда сериала «Бригада» сообщил в Telegram-канале.

«У меня нет в планах подавать свою кандидатуру на пост ректора Школы-студии МХАТ», — написал актер.

По словам Безрукова, ему и так хватает работы. Он является художественным руководителем Московского Губернского театра (МГТ), преподает во ВГИКе, а также активно снимается в сериалах и кино.

Кроме того, Безруков отреагировал на слухи о «коварных замыслах по захвату» кресла ректора, заявив, что информация не соответствует действительности.

Ранее сообщалось о том, что заслуженного деятеля искусств РФ, режиссера Константина Богомолова освободили от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ по собственному желанию. Он был назначен на пост 23 января 2026 года.

До этого должность ректора Школы-студии МХАТ занимал заслуженный артист России Игорь Золотовицкий. Он скончался на 65-м году жизни 14 января 2026 года. По имеющейся информации, причиной смерти Игоря Золотовицкого стало онкологическое заболевание.

