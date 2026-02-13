Песков: европейцев не будет на переговорах по Украине в Женеве

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 141 0

Речь идет только о трехстороннем формате.

Когда пройдет новый раунд переговоров по Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Европейцы не будут присутствовать на очередном раунде трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной по урегулированию украинского конфликта в Женеве. Об этом в беседе с ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Речь идет только о трехстороннем формате, то есть Россия, Америка и Украина. Европейцев там не будет», — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, могут ли в переговорах быть задействованы представители ЕС или международных организаций.

Ранее в этот день пресс-секретарь российского лидера сообщил, что переговоры по урегулированию кризиса на Украине состоятся 17–18 февраля в Женеве. Делегацию РФ возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

Первый раунд переговоров состоялся 23–24 января также в Абу-Даби и прошел в закрытом режиме. Тогда стороны обсуждали широкий круг вопросов урегулирования, включая территориальные параметры, и договорились о продолжении диалога.

Второй этап переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) проходил 4 и 5 февраля. В первый день работа велась в профильных группах, каждая из которых отвечала за отработку конкретной проблемы. Позже планировалось общее обсуждение и выработка соглашений.

Посредниками в этих переговорах выступили США. ОАЭ является нейтральной стороной, которая обеспечивает условия для прямого общения между участниками конфликта.

