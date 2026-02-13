Михаил Ефремов впервые вышел на сцену после освобождения из тюрьмы

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 5 331 0

Актер был принят в труппу театра «Мастерская „12“ Никиты Михалкова» в июне прошлого года.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Заслуженный артист России Михаил Ефремов впервые вышел на сцену после освобождения из тюрьмы. Кадры с предпремьерного показа спектакля «Без свидетелей» в театре «Мастерская «12» публикует 5-tv.ru.

Режиссером-постановщиком выступил народный артист РФ Никита Михалков. Авторы сценической версии пьесы советской писательницы, драматурга Софьи Прокофьевой — Александр Адабашьян и Никита Михалков, художник-постановщик — Юрий Купер. Главные роли в спектакле получили Михаил Ефремов и народная артистка РФ Анна Михалкова. Официальная премьера «Без свидетелей» состоится 25 и 26 марта.

Летом 2020 года Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы. В состоянии сильного алкогольного опьянения он выехал на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель второй машины погиб на месте. Суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы и штрафу, позже срок сократили на полгода. В апреле 2025-го он вышел на свободу условно-досрочно.

Ранее сообщалось, что спектакль с Ефремовым вызвал повышенный интерес у зрителей. По словам актрисы Людмилы Поргиной, артист сохранил профессиональную форму и способен успешно справиться с новой ролью.

