Психология успешного бизнеса: зачем предпринимателю состояние потока

Психолог Наумов: работа в состоянии потока сохраняет энергию для бизнеса

Состояние потока — это особое состояние глубокого погружения в задачу, когда вы полностью «здесь и сейчас». Это когда жизнь превращается в приятное приключение, а не ежедневное испытание себя на прочность. Это отношение к реальности, благодаря которому все складывается будто само собой, а трудности не воспринимаются как конец света. Чтобы уловить поток, нужны внимательность, способность меняться, гармонизировать свой внутренний мир со внешним.

Авторы идеи потока говорят, что время не является настоящим ограничителем — им является энергия. Без энергии никакое планирование не поможет. Поток же, напротив, дает этой энергии по максимуму: цель ясна, внимание полностью сосредоточено, и каждое действие приносит удовлетворение. Цикл работы проходит с максимальной концентрацией — нет отвлечений, ощущения внешнего давления или контроля времени.

«Можно сказать, в потоке вы чувствуете себя почти вне времени и проблем, потому что погружены в текущее дело на 100%», — отметил бизнес-психолог Виталий Наумов 5-tv.ru.

Основными условиями потока является баланс сложности и навыков. Задача должна быть достаточно сложной, чтобы пробуждать интерес, но не настолько, чтобы вызвать страх. Если ваши умения соответствуют вызову, возникает вовлеченность. Также важны четкие цели и обратная связь — вы сразу видите, как продвигаетесь к результату. Кроме того, необходима установка фокуса на процессе — без отвлекающих уведомлений, социальных сетей и посторонних мыслей.

«На практике человек в потоке не ощущает внешних раздражителей и сроков, только настоящее мгновение… Благодаря полному погружению снимаются усталость и тревожные мысли, и вместо этого вы получаете ощущение легкости, драйва и полного контроля над ситуацией», — пояснил Наумов.

Зачем предпринимателю состояние потока

По словам эксперта, поток способствует росту продуктивности и креативности. Вы делаете больше за меньшее время. Кроме того, он мотивирует и дает ощущение счастья. Вы будто «питаетесь» своим занятием, и каждый промежуточный успех генерирует желание идти дальше. Люди, умеющие входить в поток, почти не знают скуки и легко находят интерес в любой работе. Они постоянно учатся новому и получают удовольствие даже от рутинных задач, превращая их в игру.

Правильная «настройка» помогает бизнесмену сохранять энергию и предотвращать выгорание. Когда среда работы оптимизирована, вы меньше утомляетесь. Вместо того чтобы биться головой о стену бесконечных дедлайнов, вы начинаете работать эффективно и с удовольствием. Чтобы войти в состояние потока, в первую очередь необходимо определить цель и разбить путь к ней на этапы.

«Подберите правильный уровень сложности. Выберите задачу чуть выше вашего текущего уровня: это создаст вызов, но не приведет к страху. Если будет слишком просто — скучно, слишком сложно — появится тревога. Баланс навыков и вызова — ключевое условие потока», — подчеркнул Наумов.

Устраните отвлекающие факторы. Выключите уведомления, закройте лишние вкладки, найдите тихое место. Используйте технику Deep Work. Работайте краткими интенсивными скачками по 45–90 минут с полным погружением, затем берите короткий перерыв. Такие циклы поддерживают высокую продуктивность и помогают возвращаться в ресурсное состояние. Отмечайте успехи и визуализируйте следующий шаг как уже выполненный. Все это постепенно настраивает мозг на поток.

