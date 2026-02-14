«Нервы потрепали»: Светлана Журова про выступление Петра Гуменника на Олимпиаде

Светлана Журова назвала выступление Петра Гуменника на Олимпиаде потрясающим

Советская и российская конькобежка, олимпийская чемпионка Светлана Журова назвала выступление фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде в Милане потрясающим. Об этом она сказала в беседе с 5-tv.ru.

«Мне показалось, что он выступил потрясающе», — сказала Журова.

Журова была удивлена, когда фигуристу поставили на пересмотры почти все элементы. При этом другим спортсменам, которые даже умудрялись падать на лед, прыжки засчитывали. В итоге спортсмен занял шестое место в короткой программе.

Олимпийская чемпионка отметила, что видела подобное отношение к нашим спортсменам постоянно на всех соревнованиях. Именно из-за этого спортсменам из РФ необходимо было откатать свою программу безупречно, чтобы рассчитывать хотя бы на третье место.

В этот же раз нашему Петру Гуменнику решили «потрепать нервы» из-за авторских прав на музыку из фильма «Парфюмер».

«Слушайте, ну такие нервы ему потрепали, на куски его разорвали перед короткой программой», — процитировала Светлана Журова слова тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову.

Тем не менее Журова считает, что Гуменник получил большой и ценный опыт на соревновании, а болельщики искренне поддерживали спортсмена. По словам олимпийской чемпионки, это придало ему много сил. Она уверена, что фигуриста ждет «потрясающее будущее».

Также спортсменка поздравила Михаила Шайдорова из Казахстана, который завоевал стране первую в истории золотую медаль на Олимпийских играх.

«Это, конечно, потрясающий результат!» — сказала она.

