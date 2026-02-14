Минобороны РФ предложило засчитывать день службы на СВО за три дня работы

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 127 0

Это пойдет в стаж работы по специальности и в общий трудовой стаж.

День службы на СВО предложили засчитывать за три дня работы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Министерство обороны России выступило с инициативой увеличить коэффициент зачета периода участия в специальной военной операции в общий трудовой и страховой стаж. Проект документа опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно инициативе, один день военной службы в зоне СВО предлагается учитывать как три дня работы. Речь идет о зачете периода участия военнослужащих в стаж государственной службы, стаж работы по специальности и общий трудовой стаж.

Также поправки предлагается внести в закон «О страховых пенсиях». В настоящее время участие в специальной военной операции засчитывается в страховой стаж в двойном размере. Минобороны предлагает заменить формулировку «в двойном размере» на «в тройном размере».

В случае принятия изменений новые правила позволят участникам СВО быстрее накапливать необходимый стаж для назначения страховой пенсии и иных социальных гарантий.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года демобилизованные участники специальной военной операции смогут получить единовременную выплату до 350 тысяч рублей на развитие собственного бизнеса или обучение. Подать заявление можно будет в электронном виде.

