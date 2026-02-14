Фильм «Буратино» представили в Русском доме в Берлине

Новую киноверсию сказки «Буратино» впервые представили зарубежной публике 14 февраля. Картину, созданную при участии Национальной Медиа Группы, показали в Берлине.

Показ прошел в Русском доме. Организаторы отметили высокий интерес к проекту, так как билеты уже активно раскупаются, а впереди у фильма масштабный международный релиз. Известно, что с момента российской премьеры ленту успели посмотреть свыше 4,5 миллиона зрителей.

Уже в марте картину планируют выпустить в странах Латинской Америки.

Генеральный директор Art Pictures Distribution Анастасия Корчагина сообщила, что права на прокат проданы более чем в 50 государств. По ее словам, в марте фильм выйдет в Латинской Америке, в течение года его увидят зрители во Франции и США.

«А сегодня у нас, можно сказать, европейская премьера фильма „Буратино“ в Русском доме. Для нас это очень важная площадка, мы уже не первый год здесь показываем наши фильмы», — сообщила Корчагина.

В основе фильма положили классический сюжет, однако создатели переосмыслили знакомую историю с помощью современных технологий. Создатели реализовали вместе со знакомой многим основой собственное видение сказочных персонажей. Значимую роль в атмосфере картины сыграла музыка, особое звучание которой отметили зрители.

Подробности о фильме

В российский прокат картина вышла 1 января 2026 года. Это произошло ровно через 50 лет после премьеры телефильма «Приключения Буратино». Новый фильм собрал более 2,3 миллиарда рублей.

Режиссером проекта выступил Игорь Волошин. Картина стала новой интерпретацией повести Алексея Толстого о деревянном мальчике, который отправляется в путешествие, чтобы доказать свою значимость и вернуть любовь папы Карло.

В числе продюсеров и партнеров проекта — кинокомпании «Водород» и Art Pictures Studio, Первый канал, «Плюс Студия», а также Фонд кино. В России прокатом занимается «НМГ Кинопрокат», за рубежом — Art Pictures Distribution.

Главные роли исполнили Виталия Корниенко, Марк Эйдельштейн, Рузиль Минекаев, Александр Яценко и Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.

Образы Карабаса-Барабаса, Базилио и Алисы воплотили актер, режиссер и продюсер Федор Бондарчук, актер Александр Петров и актриса Виктория Исакова соответственно. В фильме звучат знаменитые мелодии народного артиста России Алексея Рыбникова, автора оригинального саундтрека к советской версии истории.

