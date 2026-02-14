Число пострадавших при атаке дронов по поселку в ЛНР увеличилось до 19

Количество пострадавших в результате массированной атаки украинских беспилотников на поселок Центральный в ЛНР увеличилось до 19 человек. Обновленные данные 15 февраля сообщила министр здравоохранения республики Наталья Пащенко.

«По последним данным, за медицинской помощью обратился 19 человек. Все они — жители поселка, которые в момент атаки находились рядом с местом прилета или в своих домах», — говорится в ее публикации.

По информации министра, три человека госпитализированы в тяжелом состоянии, еще шесть — в состоянии средней степени тяжести. Остальные пострадавшие получают лечение амбулаторно. Среди раненых оказалась десятилетняя девочка, у нее диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и перелом предплечья.

Накануне, 14 февраля, несколько украинских дронов атаковали поселок Центральный в Перевальском муниципальном округе. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что повреждены десятки жилых домов, школа и здание поссовета. Для координации работ на месте был развернут оперативный штаб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.