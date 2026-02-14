Путин поздравил президента Ирана с годовщиной Исламской революции

Борис Сатаров
Борис Сатаров

В послании российский лидер назвал отношения двух стран дружескими и соседскими.

Путин поздравил Пезешкиана с годовщиной Исламской революции

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

Президент России Владимир Путин направил поздравление президенту Ирана Масуду Пезешкиану по случаю 47-й годовщины победы Исламской революции. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба иранского лидера.

«В обращении к президенту Исламской Республики Иран президент России поздравил его с 47-й годовщиной победы Исламской революции», — говорится в сообщении.

В поздравлении Путин охарактеризовал отношения Москвы и Тегерана как дружеские и соседские, а также выразил надежду на последовательное укрепление межгосударственного партнерства. Российский лидер отметил, что РФ поддерживает усилия Ирана по защите суверенитета и законных интересов в непростой международной ситуации.

Ранее, 30 декабря 2025 года, в ходе телефонных переговоров Путин и Пезешкиан подчеркнули стратегический характер российско-иранских отношений и договорились продолжить регулярные консультации по актуальным вопросам.

