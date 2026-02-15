При пожаре из-за взрыва газа в Сергиевом Посаде погиб человек

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 144 0

Огонь охватил три частных дома. Точное количество пострадавших уточняется.

Тело человека нашли при тушении пожара в Сергиевом Посаде

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Тело погибшего обнаружили при тушении пожара в Сергиевом Посаде. Как сообщили представители регионального управления Следственного комитета (СК), в одном из частных владений произошло обрушение кровли, из-за чего была повреждена газовая арматура газгольдера. В результате произошло возгорание трех жилых строений.

По данным Государственного казенного учреждения (ГКУ) «Мособлпожспас», огонь ликвидирован на площади 244 квадратных метра. В ведомстве заявили о пяти пострадавших. Позже в подмосковном Минздраве сообщили, что это число возросло до шести, а пять из них были госпитализированы в тяжелом состоянии. Точное количество пострадавших уточняется.

Сотрудники СК по Московской области возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (статья 109 Уголовного кодекса РФ). На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Хабаровском крае мать с четырьмя детьми погибли при пожаре в деревянном частном доме, площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Трагедия случилась ранним утром, следователи выясняют подробности и причины несчастья.

Кроме того, во Владивостоке из-за возгорания в квартире погибли трое детей в возрасте трех, шести и девяти лет. В момент начала возгорания взрослых рядом не было. Пожарные прибыли на место ЧП через несколько минут после сигнала, но не смогли сразу приступить к тушению — вся территория перед домом была запаркована.

