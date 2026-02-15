МИД РФ: Европа лишила себя места за переговорным столом по Украине

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 114 0

Это произошло из-за «идеологической зашоренности» и отказа от диалога с Россией.

МИД РФ о месте Европы за переговорным столом по Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Европейские страны фактически сами исключили себя из переговорного процесса по Украине. Об этом 15 февраля сообщил заместитель главы МИД России Михаил Галузин.

По его словам, отказ Брюсселя от прямых контактов с Москвой привел к тому, что ЕС утратил возможность участвовать в обсуждении за столом переговоров. В интервью ТАСС он отметил, что вырабатывающие внешнеполитическую линию «единой Европы» структуры допустили стратегические ошибки.

Днем ранее, 14 февраля, российский сенатор Алексей Пушков заявил, что у европейских представителей отсутствуют убедительные основания для участия Евросоюза в переговорах по урегулированию украинского конфликта.

В тот же день председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер также отметил, что Европа фактически отстранилась от процесса урегулирования. По его оценке, ключевую роль в обсуждении украинской темы сейчас играют Россия и США.

