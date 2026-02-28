🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 февраля, для всех знаков зодиака

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?
Сегодня 28 февраля. День благоприятен для того, чтобы начать то, что давно откладывали. Первый шаг — самый важный.
♈️Овны
День хорош для реализации смелых идей — ваша решительность принесет успех.
Космический совет: возьмите быка за рога.
♉ Тельцы
Уделите внимание здоровью — небольшая зарядка или прогулка будут полезны.
Космический совет: порядок начнется в голове.
♊ Близнецы
Общение с друзьями принесет радость и новые идеи.
Космический совет: поделитесь улыбкой с миром.
♋ Раки
Сегодня важно найти время для себя — отдых поможет восстановить баланс.
Космический совет: не раскрывайте все сразу.
♌ Львы
Ваше лидерство сегодня особенно нужно — проявите себя в команде.
Космический совет: дорога научит терпению.
♍ Девы
Время для анализа своих достижений — отметьте успехи и ошибки.
Космический совет: подведите итоги пути.
♎ Весы
Стремитесь к гармонии в отношениях — чуткость и внимание важны как никогда.
Космический совет: протяните руку дружбы.
♏ Скорпионы
Ваша проницательность поможет разгадать скрытые мотивы окружающих.
Космический совет: читайте между строк.
♐ Стрельцы
День благоприятен для путешествий и новых открытий — отправляйтесь в путь.
Космический совет: мягкий тон ускорит дело.
♑ Козероги
Сосредоточьтесь на реализации долгосрочных планов — они начнут приносить плоды.
Космический совет: вспомните обещание себе.
♒ Водолеи
Ваша оригинальность может стать основой для новых проектов — дайте волю идеям.
Космический совет: перепишите список дел.
♓ Рыбы
Уделите время близким — совместные занятия укрепят отношения.
Космический совет: держите мысли при себе.
