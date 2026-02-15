«Бегали люди и раскапывали»: жительница Югры рассказала подробности трагедии

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 85 0

На помощь детям, которые оказались в снежной ловушке, бросились десятки человек.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Стрингер; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Стихийный мемориал появился на месте гибели ребенка в Югре

Стихийный мемориал появился на месте гибели ребенка в Югре. Кадры публикует 5-tv.ru.

Трагедия произошла вечером 14 февраля возле крытого хоккейного корта «Штурм». Под снежными массами, сошедшими с крыши здания, оказались двое ребят 2013 года рождения. Спасатели, прибывшие на место ЧП, извлекли их из-под завалов. Один из школьников погиб.

Жительница соседнего дома поделилась с 5-tv.ru подробностями этого страшного инцидента.

«Мы услышали звук падающего снега. Сначала ничего не поняли. <….> Посмотрели в окошко, а там уже бегали люди и раскапывали. Через десять минут было уже буквально 100 человек. Еще через десять 200-250 раскапывали», — сказала женщина.

По ее словам, спасатели сначала достали первого ребенка, а затем второго. Их сразу отправили в больницу.

«Первого не смогли спасти. <…> Трое детей сами выбрались, а двоих достали», — уточнила женщина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Югре возбудили уголовное дело после гибели ребенка при сходе снега с крыши. К ответственности будут привлечены лица, ответственные за своевременную очистку кровли здания от наледи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
77.19
-0.27 91.56
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:14
Гуменник поблагодарил болельщиков после выступления на Олимпийских играх в Италии
15:00
«Неадекватный возраст»: Ирина Дубцова планирует родить еще одного ребенка
14:53
В Челябинской области загадочно пропавшую 19-летнюю девушку нашли мертвой
14:36
В Мурманской области больше сотни автомобилей застряли в пробке
14:16
Умер бывший главный мышелов МИД Великобритании кот Палмерстон
14:00
Ловушка разума: почему человечество никогда не сможет жить «здесь и сейчас»

Сейчас читают

Мужчина ранил ножом двух прихожан в храме в Челябинске
«Пока замуж не собираюсь»: какой мужчина сможет покорить сердце Кати Лель
Вода есть — жизни нет: ученые изменили подход к поиску инопланетян
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Гороскоп на деньги на весну 2026 для знаков зодиака: видео