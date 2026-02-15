«Бегали люди и раскапывали»: жительница Югры рассказала подробности трагедии

Стихийный мемориал появился на месте гибели ребенка в Югре

Стихийный мемориал появился на месте гибели ребенка в Югре. Кадры публикует 5-tv.ru.

Трагедия произошла вечером 14 февраля возле крытого хоккейного корта «Штурм». Под снежными массами, сошедшими с крыши здания, оказались двое ребят 2013 года рождения. Спасатели, прибывшие на место ЧП, извлекли их из-под завалов. Один из школьников погиб.

Жительница соседнего дома поделилась с 5-tv.ru подробностями этого страшного инцидента.

«Мы услышали звук падающего снега. Сначала ничего не поняли. <….> Посмотрели в окошко, а там уже бегали люди и раскапывали. Через десять минут было уже буквально 100 человек. Еще через десять 200-250 раскапывали», — сказала женщина.

По ее словам, спасатели сначала достали первого ребенка, а затем второго. Их сразу отправили в больницу.

«Первого не смогли спасти. <…> Трое детей сами выбрались, а двоих достали», — уточнила женщина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Югре возбудили уголовное дело после гибели ребенка при сходе снега с крыши. К ответственности будут привлечены лица, ответственные за своевременную очистку кровли здания от наледи.

