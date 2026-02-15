Четыре человека пострадали при пожаре на нефтяной скважине под Самарой

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 310 0

Инцидент произошел в Нефтегорском районе.

Пожар на нефтяной скважине под Самарой

Фото: ГКУ СО ЦЕНТР ПО ДЕЛАМ ГО, ПБ и ЧС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Самарской области на нефтяной скважине произошел пожар, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Уточняется, что инцидент произошел в Нефтегорском районе. При обслуживании скважины загорелся подъемный агрегат для ремонта. Жертв в результате пожара нет, однако пострадали мужчины 1979, 1987, 1994 и 1995 годов рождения.

По информации источника 5-tv.ru, мужчины получили ожоги различной степени тяжести, один из них находится в тяжелом состоянии. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь.

В МЧС также сообщили, что пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров. Сотрудники правоохранительных органов организовали доследственную проверку для выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее также сообщалось, что при пожаре из-за взрыва газа в Сергиевом Посаде погиб человек. Как сообщили представители регионального управления Следственного комитета (СК), в одном из частных владений произошло обрушение кровли, из-за чего была повреждена газовая арматура газгольдера. В результате произошло возгорание трех жилых строений. По данным Государственного казенного учреждения (ГКУ) «Мособлпожспас», огонь ликвидирован на площади 244 квадратных метра.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-13° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
77.19
-0.27 91.56
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:16
«Употреблять ежедневно»: как снизить риск инфаркта при плохой наследственности
7:00
Соблюдаем традиции предков: смысл и название каждого дня Масленицы
6:59
Захарова: призыв Зеленского к травле спортсменов с русскими корнями — истерика
6:38
Потенциальных авиадебоширов будут выявлять до посадки на рейс
6:19
Генпрокурор США опубликовала 300 фамилий знаменитостей из файлов Эпштейна
6:00
FPV-дроны в действии! Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

FPV-дроны в действии! Лучшее видео из зоны СВО
«Похоже на алкоголь»: секс перед сном помогает крепче спать
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Гороскоп на деньги на весну 2026 для знаков зодиака: видео