Четыре человека пострадали при пожаре на нефтяной скважине под Самарой

В Самарской области на нефтяной скважине произошел пожар, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Уточняется, что инцидент произошел в Нефтегорском районе. При обслуживании скважины загорелся подъемный агрегат для ремонта. Жертв в результате пожара нет, однако пострадали мужчины 1979, 1987, 1994 и 1995 годов рождения.

По информации источника 5-tv.ru, мужчины получили ожоги различной степени тяжести, один из них находится в тяжелом состоянии. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь.

В МЧС также сообщили, что пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров. Сотрудники правоохранительных органов организовали доследственную проверку для выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее также сообщалось, что при пожаре из-за взрыва газа в Сергиевом Посаде погиб человек. Как сообщили представители регионального управления Следственного комитета (СК), в одном из частных владений произошло обрушение кровли, из-за чего была повреждена газовая арматура газгольдера. В результате произошло возгорание трех жилых строений. По данным Государственного казенного учреждения (ГКУ) «Мособлпожспас», огонь ликвидирован на площади 244 квадратных метра.

