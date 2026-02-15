Более 60 детей заболели корью в Лондоне

Свыше 60 детей заразились корью из-за вспышки инфекции в семи школах и одном детском саду в Энфилде, на севере Лондона. Об этом сообщил портал Sky News.

Уточняется, что в 34 случаях корь была диагностирована лабораторно. Издание отмечает, что санитарные власти прилагают всевозможные усилия, чтобы сократить распространение одного из самых заразных и быстро распространяющихся заболеваний мира. По оценкам Агентства по безопасности в области здравоохранения Великобритании, вспышка кори в Лондоне может затронуть от 40 до 160 тысяч человек.

По информации издания, уровень детской вакцинации за десять лет опустился до самого низкого, включая прививки от кори и коклюша.

Ранее также сообщалось, что в России выявили завозной случай лихорадки чикунгунья. Заболевшая женщина прибыла в Москву после отдыха на Сейшельских островах. Во время отпуска она отмечала укусы комаров и не использовала репелленты. По возвращении в страну пострадавшую госпитализировали с положительным результатом на вирус чикунгунья.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что риск распространения инфекции в России минимален. Данная лихорадка не передается от человека к человеку и распространяется только через укусы инфицированных комаров.

