«Чувства по-прежнему сильны»: Севиль раскрыла, что для нее значит любовь

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 336 0

Муж артистки одаривает ее вниманием регулярно, не дожидаясь календарного повода.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица Севиль: романтика в моей жизни присутствует не только по праздникам

Певица Севиль Велиева, известная как Seville, заявила, что 14 февраля — отличный повод задуматься о том, что такое любовь. О значении этого чувства для себя она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на празднике для влюбленных МУЗ-ТВ в Государственном Кремлевском дворце.

Артистка уверена, что настоящая любовь не зависит от времени, расстояний и даже личного знакомства. Человек может испытывать чувства к художнику, писателю или родственнику, которого уже нет рядом.

«У меня не стало дедушки уже достаточно давно, но мои чувства к нему по-прежнему сильны. Мне кажется, что любовь — это воистину Бог. Поэтому пускай каждый наш день будет заполнен любовью», — призналась певица.

Звезда также отметила, что в ее жизни романтика присутствует не только в календарные праздники. Севиль поблагодарила своего мужа, артиста Антона Гайворонского, за то, что он радует ее вниманием постоянно, не дожидаясь специального повода.

Ранее сообщалось, что артистка была удостоена спецнаграды «Зеленый граммофон» за вклад в экологию и продвижение осознанного образа жизни. Певица признавалась, что такая оценка ее общественной деятельности стала для нее приятной неожиданностью.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

-13° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
77.19
-0.27 91.56
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:16
«Употреблять ежедневно»: как снизить риск инфаркта при плохой наследственности
7:00
Соблюдаем традиции предков: смысл и название каждого дня Масленицы
6:59
Захарова: призыв Зеленского к травле спортсменов с русскими корнями — истерика
6:38
Потенциальных авиадебоширов будут выявлять до посадки на рейс
6:19
Генпрокурор США опубликовала 300 фамилий знаменитостей из файлов Эпштейна
6:00
FPV-дроны в действии! Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

FPV-дроны в действии! Лучшее видео из зоны СВО
«Похоже на алкоголь»: секс перед сном помогает крепче спать
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Гороскоп на деньги на весну 2026 для знаков зодиака: видео