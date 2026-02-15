«Чувства по-прежнему сильны»: Севиль раскрыла, что для нее значит любовь

Певица Севиль: романтика в моей жизни присутствует не только по праздникам

Певица Севиль Велиева, известная как Seville, заявила, что 14 февраля — отличный повод задуматься о том, что такое любовь. О значении этого чувства для себя она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на празднике для влюбленных МУЗ-ТВ в Государственном Кремлевском дворце.

Артистка уверена, что настоящая любовь не зависит от времени, расстояний и даже личного знакомства. Человек может испытывать чувства к художнику, писателю или родственнику, которого уже нет рядом.

«У меня не стало дедушки уже достаточно давно, но мои чувства к нему по-прежнему сильны. Мне кажется, что любовь — это воистину Бог. Поэтому пускай каждый наш день будет заполнен любовью», — призналась певица.

Звезда также отметила, что в ее жизни романтика присутствует не только в календарные праздники. Севиль поблагодарила своего мужа, артиста Антона Гайворонского, за то, что он радует ее вниманием постоянно, не дожидаясь специального повода.

Ранее сообщалось, что артистка была удостоена спецнаграды «Зеленый граммофон» за вклад в экологию и продвижение осознанного образа жизни. Певица признавалась, что такая оценка ее общественной деятельности стала для нее приятной неожиданностью.

